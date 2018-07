Angelique Kerber derrota Serena William e ganha o torneio de Wimbledo pela primeira vez

Tenista alemã brilha perante a jogadora com mais títulos na história do torneio londrino

Por Lusa | 17:46

A tenista alemã Angelique Kerber, 10.ª do 'ranking' WTA, conquistou este sábado pela primeira vez o torneio londrino de Wimbledon, terceiro 'Grand Slam' da temporada, ao derrotar na final a norte-americana Serena Williams.

Kerber, que somou o terceiro triunfo em torneios do 'Grand Slam', depois das conquistas em 2016 do Open da Austrália e do US Open, 'vingou-se' da derrota sofrida no mesmo ano na final em Wimbledon, precisamente frente a Williams, tendo hoje vencido em dois 'sets', com parciais de 6-3 e 6-3, em uma hora e sete minutos.

Apesar da derrota, a norte-americana continua a ser a dominadora no All England Club, onde venceu por sete vezes (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016), mas falhou a possibilidade de igualar a australiana Margaret Court, a jogadora com mais 'grand slams' conquistados: 24.