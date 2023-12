Wout van Aert confirma presença na Volta ao Algarve em 2024

O belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), uma das maiores estrelas do ciclismo mundial, vai estrear-se na Volta ao Algarve em 2024, foi esta quinta-feira divulgado.

Num encontro com jornalistas em Amesterdão, onde a equipa foi esta quinta-feira apresentada, Van Aert, de 29 anos, revelou que ia estar na prova algarvia, entre 14 e 18 de fevereiro, no 'caminho' rumo à Volta a Itália, na qual também vai participar pela primeira vez.

"O meu principal foco agora e nos próximos meses serão as clássicas. [...] Procurarei estar novamente na luta pela Volta a Flandres e/ou o Paris-Roubaix, esse é o primeiro verdadeiro objetivo. Faremos uma abordagem ligeiramente diferente [à temporada]. Irei ao Giro e, mais tarde, prepararei os [Jogos] Olímpicos o melhor possível, por isso não estarei no Tour. Acabarei a época com a Vuelta e os Mundiais em setembro", enumerou, em declarações reproduzidas pelo site especializado CyclingNews.

Figura maior do pelotão internacional, 'WVA' estará, assim, duas vezes em território nacional no próximo ano, uma vez que as três etapas iniciais da Volta a Espanha, agendada entre 17 de agosto e 8 de setembro, vão ser disputadas em Portugal, com o arranque da Vuelta a acontecer em Lisboa.

Com 44 vitórias no currículo, o belga conta com nove triunfos na Volta a França, prova em que venceu a classificação da regularidade, com recorde de pontos, e foi eleito 'super combativo' em 2022, aos quais se unem as conquistas na Milão-San Remo (2020), Amstel Gold Race (2021) ou Strade Bianche (2020).