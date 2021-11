Portugal é um dos países europeus com mais ‘empregadas domésticas’, a palavra agora usada para falar do que costumávamos designar como ‘criadas de servir’. Neste artigo, usarei o segundo termo porque, embora existam algumas diferenças, o essencial mantém-se. Trata-se, ainda e sempre, de mulheres (em Portugal apenas 2,5% são homens) recrutadas por gente com dinheiro suficiente para se ver liberta do trabalho doméstico.