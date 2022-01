Nada como celebrar os 50 anos da divisão de design da Porsche com uma versão limitada a 750 exemplares de um dos seus modelos mais aplaudidos. O estúdio criado por Ferdinand Alexander Porsche teve no relógio ‘Chronograph 1’ a sua estreia em 1972. Agora, a insígnia germânica celebra o aniversário com uma versão especial do relógio.