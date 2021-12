No fim das férias de verão, António Costa era um político confiante. As coisas nem corriam mal, a pandemia parecia controlada, a vida e a economia retomavam alguma normalidade possível e tinha na manga os milhões da bazuca para anunciar. Nas primeiras semanas de setembro fez uma verdadeira volta a Portugal apoiando os candidatos autárquicos do Partido Socialista e em todos os encontros repetia o mesmo mantra: os milhões da Europa.