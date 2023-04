Professora de Engenharia Informática do Instituto Superior Técnico, coordenadora da área de Inteligência Artificial (IA) no departamento de Informática daquele instituto, fundadora do Grupo de Investigação e Inteligência Artificial para as Pessoas e a Sociedade do INESC, Ana Paiva é uma dos cinco portugueses na associação mundial para esta área do conhecimento (os outro quatro trabalham nos EUA).









