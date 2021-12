O ano de 2021 foi diabólico. Tivemos de tudo, do drama ao sucesso, do insólito ao inesperado. Começámos com a tragédia pandémica. O início de 2021 foi um pesadelo. Chegámos a ter mais de 300 mortes por dia. Um valor brutal, nunca antes atingido. As escolas fecharam de novo. O confinamento voltou. Pagámos bem caro o facilitismo do Natal.