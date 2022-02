A mulher do ministro da propaganda, Magda Goebbels, não tinha pruridos de vestir criações de moda de judeus, embora abominasse quem as fazia. A mulher de Goering, o fundador da Gestapo e próximo de Hitler, vestia-se da cabeça aos pés com artigos de luxo espoliados aos judeus. Eva Braun, amante do líder do país que encetou a Solução Final, adorava alta-costura e calçava sapatos Ferragamo.