No há nada pior do que perder um filho." Este é o relato de Maria Aurora, mãe de dois, é assim que se continua a intitular. Mas filha mais nova, Sofia Duarte, morreu num incêndio, em Londres, com apenas 21 anos. A jovem estava a passar o Ano Novo em casa do namorado. A bateria de uma bicicleta elétrica explodiu e as chamas rapidamente consumiram toda a casa.









