Carlos Filipe Artur Jorge tornou-se herdeiro do trono britânico com apenas três anos, em 1952, no momento em que a mãe assumia o cargo de rainha. Viria a esperar 70 anos pela sua vez e, enfim chegado ao trono, podia ter escolhido qualquer um dos nomes próprios para a assinatura real, tanto que a maioria apostava que escolhesse o título de Jorge VII, em homenagem ao avô.









