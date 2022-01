Em Fevereiro, soube-se que ia ganhar um bónus de um milhão pelo desempenho à frente do Lloyds bank e em agosto do “dano reputacional”, que é o que se diz de um banqueiro casado que é apanhado com uma loira longe de casa. Apesar do escândalo na imprensa inglesa, o ‘mourinho’ da banca, 52 anos, que é um colecionador de tabuleiros de xadrez, não viu a carreira nem o casamento beliscados