É um premiado ilustrador e ‘jornalista gráfico’ britânico, conhecido pelas suas novelas gráficas ‘Psychiatric Tales’, ‘Billionaires’ e agora este ‘A Rússia de Putin - A ascensão de um ditador’ (Ed. Lua de Papel), a primeira a ser traduzida para português. Darryl Cunningham está habituado a retratar (digamos que quase literalmente porque através de imagem) assuntos difíceis, tal como em ‘Psychiatric Tales’ (2011), a sua estreia, em que recolheu as experiências de uma aula psiquiátrica - e a sua própria a braços com uma depressão -, ‘Billionaires’ (2019) em que se dedicava à análise das vidas e pensamento de quatro atores do setor privado americano – o fundador da Amazon, Jeff Bezos, o magnata dos media Rupert Murdoch e os magnatas do petróleo e do gás Charles e David Koch, e este ‘A Rússia de Putin’ em que pretende retratar a vida e o pensamento do autocrata que levou a guerra à Europa.









Ver comentários