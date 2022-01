Fernando Araújo nasceu no Hospital de São João, no Porto, em 1966. E o maior hospital do Norte do País está-lhe no sangue. Licenciou-se na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto – nas instalações daquela unidade de saúde –, em 1990, com 17 valores. A 14 de setembro de 2000 integrou o quadro do pessoal do centro hospitalar.