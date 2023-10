Narges Mohammadi: Um Nobel pela liberdade de cabelos sem véu

O escritor Mário Cláudio prestou uma homenagem a Narges Mohammadi, colocando na sua página do Facebook o tema musical ‘The March of the Women’, um hino das sufragistas, composto por Ethel Smyth, em 1910, com letra de Cicely Hamilton. Um exemplo do aplauso generalizado por o Nobel da Paz de 2023 ter sido atribuído à iraniana conhecida, há mais de uma década, pela sua permanente luta pelos direitos humanos e contra a opressão das mulheres no seu país – que, na vida pública, com a cabeça coberta, "não devem ser visíveis".









