Rui Borges, amigo do novo treinador do Benfica há mais de duas décadas – desde que jogou com o ‘capitão’ no Alverca até às suas atuais funções de diretor-geral da formação na SAD do Famalicão –, garante que "é quase impossível encontrar alguém que diga mal do Nélson Veríssimo". No mundo do futebol, os elogios ao substituto de Jorge Jesus parecem ter a unanimidade do cântico afinado de uma ‘claque’ na bancada.