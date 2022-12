Os leitores do ‘Correio da Manhã’ procuram informação e preferem lê-la em papel impresso. Constituem, em termos de vendas do jornal, uma enorme legião de utilizadores do extraordinário invento do alemão Johannes Gutenberg (1400-1468) que revolucionou o mundo. Com carateres móveis de letras e números, tinta à base de óleo e a prensa, ele lançou uma nova era no conhecimento e na sua difusão com efeitos em todas as áreas.









Ver comentários