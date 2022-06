Um "‘cowboy’ do teclado do Twitter" foi a expressão do ex-líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, para definir João Galamba, quando o governante socialista considerou, em maio de 2021, que o programa ‘Sexta às 9’, de Sandra Felgueiras, transmitido pela RTP, era "estrume" e uma "coisa asquerosa".









