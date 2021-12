Eu não queria ser desmancha-prazeres, mas este ano houve mais divórcios, casamentos e batizados na política portuguesa do que em quatro gerações de família real inglesa. E mais drama, emoção, alegria. Até porque, do mundo que costuma ser mais o da fantasia, vieram banhos de realidade.Os modernos príncipes e princesas oriundos da pop, da socialite, da moda, do teatro e do glamour mostraram como nunca que não são deuses, apenas frágeis humanos.