Este mês, um grupo de investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto confirmou que a impulsividade e a dependência de drogas poderá ter uma origem biológica relacionada com a alteração da concentração e distribuição da dopamina. Este neurotransmissor é responsável por levar informações para várias partes do corpo e, quando é libertado, provoca a sensação de prazer.









Ver comentários