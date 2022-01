É o editor a quem o Prémio Vasco Graça Moura-Cidadania Cultural 2022 apanhou de chofre – com "alegria e gratidão" por o júri ter achado que "não destoava". Militante do PCP desde a universidade, depois do 25 de Abril entrou para a Editorial Caminho, que já tinha um jornal, ‘O Diário’, e uma distribuidora, com a incumbência de publicar livros, e não mais parou - nem mesmo quando as vicissitudes do negócio encontraram a almofada da Leya.