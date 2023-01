O Governo quer mudar as regras dos incentivos que permitem aos desempregados inscritos nos centros do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) manterem parte do valor do subsídio de desemprego ao aceitarem uma oferta de trabalho.A medida, prevista no acordo de rendimentos celebrado em outubro passado, já teve uma primeira apresentação junto dos parceiros sociais e será esta quarta-feira discutida já com mais detalhes.