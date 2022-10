Mais de 1,3 milhões de portugueses já consultaram o site da Autoridade Tributária (AT) para atualizarem dos seus dados, em particular o IBAN (número de conta para pagamentos), de modo a receberem, a partir desta quinta-feira, os 125 euros correspondentes ao apoio extraordinário às famílias, pago a quem ganha até 2700 euros brutos por mês (37 800 euros anuais), e os 50 euros por cada filho dependente até aos 24 anos de idade (sem limite de idade no caso de sofrer de alguma incapacidade).









