Pescadores querem pescar mais sardinha

Os pescadores reafirmaram esta segunda-feira que há condições para aumentar a captura de sardinha na costa portuguesa em mais de cinco mil toneladas, tendo já pedido uma revisão em alta ao Governo .A posição surge na sequência da divulgação de um relatório do Conselho Internacional para a Exploração do Mar (ICES) - que orienta as políticas europeias - que reconhece a recuperação da sardinha."Queremos que [a quota de captura fixada] seja revista em alta", afirmou esta segunda-feira aoo presidente da Associação Nacional das Organizações dos Produtores da Pesca do Cerco (ANOP Cerco), Humberto Jorge, considerando que este último relatório permitiria que as capturas se estendessem até às 16 450 toneladas.O relatório do ICES resulta de de um pedido feito pelos governos de Portugal e Espanha "para a avaliação de um Plano de Gestão e Recuperação da Sardinha Ibérica que tem como principal objetivo recuperar a biomassa de sardinha com mais de um ano".Recorde-se que a quota fixada para este ano, a dividir entre Portugal e Espanha, é de 10 799 toneladas, um valor que tem sido contestado pelos profissionais dos dois países.Os profissionais da pesca têm reclamado o aumento de quotas alegando que os estudos científicos mostram que a espécie já recuperou.A sardinha vai mobilizar, a partir do próximo dia 3 de junho, mais de dois mil pescadores portugueses e cerca de 100 embarcações.Com o regresso ao mar, fica garantido o abastecimento a um dos períodos em que os portugueses mais consomem sardinha: os santos populares.A forte procura nos três meses de verão - junho, julho e agosto - leva a Associação dos Produtores da Pesca do Cerco a defender a concentração das capturas neste período.