Ongoing tem dívida de 300 mil euros em portagens

A Ongoing, antiga empresa de Nuno Vasconcellos declarada falida, tem uma dívida em portagens de cerca de 300 mil euros. O Fisco, enquanto responsável pela cobrança coerciva dessa dívida, reclamou, em dezembro último, o pagamento da verba junto do administrador de insolvência da Ongoing.Num anexo com 400 páginas, o Fisco apresenta uma extensa lista de dívidas em portagens e outras obrigações. A falta de pagamento das portagens diz respeito à circulação de quatro viaturas entre 2016 e 2021. Com a aplicação de juros de mora e custas, o valor total da dívida ultrapassa os 322 mil euros.Entre os credores, estão a Lusoponte, a Brisa, a Ascendi, a VBT - Vias do Baixo Tejo e a ViaLivre, responsável pela cobrança de portagens na A28 (Norte Litoral) e na A22 (Algarve). Segundo o Fisco, estas dívidas são da responsabilidade da massa insolvente da Ongoing.A antiga empresa de Vasconcellos tem uma dívida total de 1,14 mil milhões de euros, mas a massa insolvente apenas dispõe de 4284 euros para pagar aos credores. O dinheiro será para pagar os salários em atraso dos trabalhadores.