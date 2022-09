A taxa de inflação estimada para este ano, na ordem dos 7,7%, vai fazer com que os trabalhadores por conta de outrem sejam penalizados com a perda de um mês de salário, segundo as contas do Conselho das Finanças Públicas (CFP), organismo independente que esta quinta-feira deu a conhecer as suas perspetivas económicas e orçamentais para o período entre 2022 e 2026.









