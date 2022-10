A Galp obteve um lucro de 608 milhões de euros, nos primeiros nove meses do ano. Trata-se de uma subida de 86%, face ao mesmo período do ano passado, e de 187 milhões no terceiro trimestre, mais 16%, mas uma descida face aos 265 milhões registados no segundo trimestre deste ano.



Com estes resultados, a Galp lucra cerca de 2,25 milhões de euros por dia, muito graças à subida dos combustíveis, em especial o gasóleo, agora que se aproxima o inverno.









