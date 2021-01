Com as lojas do cidadão e serviços públicos a funcionarem a meio gás e apenas por marcação, famílias e empresas aproveitaram a pandemia para reforçarem a utilização dos meios eletrónicos de serviços do Estado. No ano passado, 240 mil portugueses fizeram a renovação do cartão de cidadão através dos serviços online. E 270 mil fizeram pedidos de alteração de morada.









Os números são avançados pelo Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública. Face à crise pandémica, “o reforço dos serviços públicos digitais têm agora uma importância redobrada”, diz o Governo. No balanço do ano que passou, o gabinete da ministra Alexandra Leitão adianta também que são já 2,5 milhões o pedidos de adesão à Chave Móvel Digital, sendo que destas mais de 1,5 milhões estão ativas, “o que significa que foram de facto utilizadas para aceder a algum serviço”.

Também o número de chamadas para as linhas de atendimento a cidadãos e empresas dispararam na pandemia. De acordo com os dados do Executivo, “os centros de contacto da Agência para a Modernização Administrativa registaram um aumento significativo, tendo recebido um total de 1 760 827 chamadas e 399 720 emails”. “Com o agravamento da situação pandémica, as linhas telefónicas para cidadãos e empresas passaram de um volume médio mensal de 54 266 chamadas e de 11 946 emails (em janeiro/fevereiro de 2020) para um volume superior a 160 mil chamadas e 36 mil emails por mês”, resume o ministério.





Quanto às empresas, “foram tramitados mais de 76 mil pedidos”. A declaração de estabelecimento Saudável & Seguro foi o mais solicitado, com 10 462 pedidos, seguido do registo de Alojamento Local (7574), do pedido de instalação de estabelecimento ou acesso à atividade por empresas de restauração (4489) e do pedido de instalação de esplanada aberta (4431).

As Lojas de Cidadão realizaram cerca de 3 milhões de atendimentos presenciais em 2020. Existem 59 Lojas de Cidadão e 735 Espaços Cidadão. É possível renovar o Cartão de Cidadão em 573 Espaços Cidadão e, destes, 55 já permitem também fazer o levantamento no local.





Enviar pelo Correio



Os CTT iniciaram um projeto-piloto com o Instituto de Registo e Notariado, em setembro, através do qual passaram a entregar o cartão de cidadão em casa dos portugueses. O projeto será alargado a todo o País.