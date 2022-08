25% dos proprietários de imóveis com rendas em atraso

Cerca de 25% dos proprietários de imóveis tinham rendas em atraso, no primeiro semestre, dos quais 28% correspondem a incumprimentos de mais de seis meses, segundo um barómetro da Associação Lisbonense de Proprietários (ALP ).Entre os que têm rendas em atraso, um terço do incumprimento atinge até três meses de renda em atraso, mas uma parcela significativa de 28% dos inquiridos tem mais de meio ano de rendas por receber. Ainda assim, mais de metade dos senhorios com arrendatários incumpridores (54,4%) admitiu que não vai avançar para os tribunais ou instruir despejos, revelou a associação.Quanto aos seguros de renda, que diminuem o risco do incumprimento no arrendamento, quase 30% dos proprietários inquiridos consideram os prémios caros demais, além de que quase 10% nem sequer confiam nas seguradoras. Mas, por outro lado, um quinto dos inquiridos admitiu a possibilidade de vir a fazer um seguro.A 5ª edição do Barómetro ALP reuniu respostas de 259 proprietários, sendo que cerca de metade (50,8%) dos inquiridos detém, no máximo, cinco imóveis e quase metade (46,2%) tem mais de 65 anos.