Entre empréstimos para comprar casa, automóvel ou outros bens e serviços, são mais de 280 mil as famílias e empresários em nome individual cujo pagamento das mensalidades à banca se encontra suspenso, no âmbito do sistema de moratórias criado devido à crise causada pela pandemia.Os dados foram divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BDP) e revelam, ainda assim, que o volume global dos créditos ...