A necessidade de extrair elementos das bases de dados da Autoridade Tributária (AT) para suportar o pagamento do apoio extraordinário às rendas, que deverá começar a ser pago a partir do próximo dia 26 (sexta-feira), atrasou substancialmente os reembolsos de IRS.



Segundo apurou o CM junto de fonte da AT, a necessidade de estabelecer qual o universo de beneficiários daquele apoio, obrigou a um trabalho redobrado dos servidores da AT, o que afetou o processo de reembolsos a meio do mês de abril.









Ver comentários