Arguido do caso BPN vende bens arrestados

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Carlos Marques, arguido num dos processos do BPN, que se encontra a ser julgado por burla no Campus de Justiça desde julho de 2019 - em causa está uma dívida superior a 100 milhões de euros, já com juros incluídos -, está a desfazer-se de imóveis que foram arrestados pelo tribunal, por ordem do juiz Carlos Alexandre, assegurou aofonte que conhece bem o processo e pediu para não ser identificada por temer represá...