O número de trabalhadores em layoff totalizou 3509 em janeiro, um aumento de 21,9% face a dezembro e de 16,1% comparando com o mesmo mês de 2022, segundo as estatísticas da Segurança Social publicadas esta segunda-feira.





A grande maioria dos trabalhadores (2535) estava no regime de redução de horário de trabalho, enquanto 974 pessoas estavam com o contrato suspenso. Em janeiro foram processadas prestações a 201 entidades empregadoras, mais 16 do que no mês anterior.