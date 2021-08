Autoeuropa volta a produzir no dia 6 de setembro e recorre a programa de apoio

A Autoeuropa planeia voltar à produção no dia 6 de setembro e irá recorrer a um programa de apoio à atividade económica, garantindo o pagamento das remunerações, disse à Lusa fonte oficial.

Em resposta por escrito a questões da agência Lusa, fonte oficial da Autoeuropa indicou que o início da produção está planeado para o dia 06 de setembro, apesar do problema de falta de semicondutores que está a afetar a fábrica de automóveis de Palmela, no distrito de Setúbal.

"O que afeta a Volkswagen Autoeuropa, bem como outras empresas no momento, é a escassez de componentes devido à extensão das medidas de confinamento na Ásia, continente que concentra parte significativa da produção de semicondutores para os nossos produtos", indicou a mesma fonte.

A empresa já parou algumas vezes nos últimos meses por falta de semicondutores.

Segundo informação divulgada em junho pela Autoeuropa, a falta de semicondutores, que está a afetar todo o setor automóvel, deve-se às dificuldades de fornecedores de alguns países, designadamente a Malásia, devido a medidas de confinamento por causa da pandemia de covid-19.

Além disso, a partir de quarta-feira, 01 de setembro, a empresa irá recorrer "a um programa de apoio à atividade económica".

"Durante a aplicação deste programa, decidimos atribuir um complemento como garantia do rendimento individual de cada colaborador da empresa", afirmou a fonte oficial.

Em declarações à Lusa, o coordenador da Comissão de Trabalhadores (CT) da empresa, Fausto Dionísio, disse que os trabalhadores estão preocupados com a falta de semicondutores.

"Ninguém sabe o que vai acontecer neste momento. É uma preocupação de empregadores e empregados. O mercado de semicondutores está completamente desregulado pela pandemia na Ásia e pela procura em todos os domínios. A nossa preocupação é que isto retome o mais rapidamente possível e volte à normalidade", salientou.

Do acordo com Fausto Dionísio, "a empresa para já tem garantidos os salários aos trabalhadores" o que, considera, "é de toda a justiça".

"Estamos preocupados", sublinhou, indicando previsões de que a crise se possa "prolongar por 2022".

"Mas, para já, a empresa tem cumprido com todos os seus compromissos com os trabalhadores e os trabalhadores com a empresa", salientou.

Na semana passada, o Expresso noticiava que o regresso da empresa poderia não acontecer no dia 06 de setembro devido à crise dos semicondutores. Hoje, a Renascença deu conta que a Autoeuropa iria recorrer a um apoio do Estado para pagar salários.

A Autoeuropa, com mais de 5.200 colaboradores, dos quais 98% com vínculo permanente, produziu em 2020 um total de 192.000 automóveis e 20 milhões de peças para outras fábricas do grupo alemão, que representam 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) e 4,7% das exportações portuguesas.