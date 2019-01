Banco Central Europeu aprova novos administradores do Santander Totta

Os acionistas do Santander Totta aprovaram em 13 de dezembro a nova composição da administração.

O Banco Central Europeu (BCE) concluiu esta quinta-feira o processo de avaliação dos novos órgãos sociais do banco Santander Totta para o triénio 2019-2021, que podem assim iniciar funções de imediato, anunciou esta quinta-feira a instituição financeira.

Segundo um comunicado do banco, "o Banco Central Europeu informou hoje ter concluído o processo de Adequação e Avaliação ('Fit and Proper') dos órgãos sociais do Banco Santander Totta para o triénio 2019-2021".

"Com esta decisão, a totalidade dos membros propostos para o Conselho de Administração e a respetiva Comissão Executiva entra de imediato em funções plenas", indica o Santander Totta.



Os acionistas do Santander Totta aprovaram em 13 de dezembro a nova composição da administração, com António Vieira Monteiro a deixar a presidência executiva e a passar a 'chairman' do banco, que terá Pedro Castro Almeida como presidente executivo.



A entrada em funções dos novos membros dos órgãos sociais estava dependente da avaliação do BCE.



Vieira Monteiro deixa a presidência executiva da instituição depois de sete anos a ocupar o cargo.



Na presidência do Conselho de Administração do Santander Totta Vieira Monteiro será acompanhado pelos vice-presidentes José Carlos Sítima e Pedro Castro e Almeida.



Entre os nomes da lista de 15 novos administradores do conselho está o diretor ('dean') da faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (Nova SBE), Daniel Traça.