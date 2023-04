O Banco de Portugal (BdP) retirou de circulação 10 732 notas de euro contrafeitas em 2022, com valor facial de 468,4 mil euros, e 2133 moedas de euro, correspondendo a “percentagens ínfimas” das notas e moedas genuínas. Segundo o ‘Relatório da Emissão Monetária’ de 2022 divulgado esta terça-feira, “o número de contrafações da nota euro retiradas de circulação diminuiu 1% em comparação com 2021”, correspondendo o número de contrafações detetadas no País a 2,9% da quantidade detetada a nível mundial e a 3% da apreendida na área do euro”.As notas contrafeitas eram sobretudo de 10 e 20 euros e, ao contrário do ano anterior, foram identificadas mais notas falsas de 10 euros.