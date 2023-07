Os cinco maiores bancos do mercado português arrecadaram em lucros nos primeiros seis meses do ano quase dois mil milhões de euros, o que corresponde a uma média diária de 11 milhões de euros. Trata-se de um acréscimo superior a 58%, comparativamente ao mesmo período do ano passado, em grande medida devido à subida das taxas de juro cobradas pelos empréstimos aos clientes.









