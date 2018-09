Mark Bourke é um banqueiro com experiência. A sua última missão foi recuperar o irlandês AIB.

Mark Bourke, actualmente CFO do irlandês Allied Irish Banks (AIB), está a caminho do Novo Banco, de acordo com uma notícia do "Irish Times".



O jornal não especifica que cargo vai desempenhar Mark Bourke, afirmando apenas que se espera que o responsável assuma "um cargo sénior no banco português controlado pela Lone Star".



O Negócios sabe que Mark Bourke será mesmo o CFO da instituição portuguesa.