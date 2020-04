Banqueiro João Rendeiro acusado de nova burla no BPP

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento



O Ministério Público (MP) acusou João Rendeiro, ex-presidente e fundador do BPP, de mais um crime de burla qualificada no caso BPP. Com data de março, a acusação está relacionada com a emissão de obrigações subordinadas, no valor de 35 milhões de euros, que o BPP fez dois meses antes de pedir ajuda financeira ao Banco de Portugal. Paulo Guichard e Salvador Fezas Vital, então administradores, foram também acusados ...