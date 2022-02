Portugal é o terceiro Estado-membro que mais dinheiro vai receber, per capita, da chamada bazuca europeia. Um estudo divulgado pelos serviços do Parlamento Europeu indica que, ao todo, o país irá receber um total de 1.612 euros por português em subvenções e empréstimos destinados a apoiar retoma económica pós-pandemia até 2026.



