Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bolsas europeias em alta apesar do Brexit

Theresa May avançou que prevê pedir um novo adiamento a Bruxelas.

09:46

As principais bolsas europeias, exceto Londres, estavam esta quarta-feira em alta, apesar de se manterem atentas ao 'Brexit' depois da primeira-ministra britânica, Theresa May, ter avançado que prevê pedir um novo adiamento a Bruxelas.



Cerca das 09h30 em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 0,67% para 387,62 pontos.



As bolsas de Paris e Frankfurt subiam 0,74% e 1,26%, bem como as de Madrid e Milão que avançavam 1,08% e 0,94%, respetivamente. Londres era a exceção, descia 0,08%.



Depois de ter aberto em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e cerca das 09:30 o principal índice, o PSI20, avançava 0,92% para 5.335,75 pontos.



Além do 'Brexit' continuar no centro da atenção, os mercados celebram esta quarta-feira dados económicos positivos da economia chinesa e a possibilidade de Pequim e Washington alcançarem de forma iminente um acordo comercial, depois do Fundo Monetário Internacional (FMI) ter afastado a possibilidade de uma recessão a curto prazo, apesar de ter anunciado uma revisão em baixa das previsões de crescimento mundial num "momento delicado" em que a economia global está a perder "impulso".



Em Nova Iorque, a bolsa terminou mista na terça-feira, com o Dow Jones a descer 0,30% para 26.179,13 pontos, depois de ter atingido em 03 de outubro de 2018 26.828,39 pontos, atual máximo desde que foi criado em 1896.



Em sentido contrário, o Nasdaq fechou a ganhar 0,25% para 7.848,69 pontos, após ter subido até aos 8.109,69 pontos em 29 de agosto de 2018, atual máximo de sempre.



A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de divisas de Frankfurt, a cotar-se a 1,1226 dólares, contra 1,1190 dólares na terça-feira.



O barril de petróleo Brent para entrega em junho abriu esta quarta-feira em alta, a cotar-se a 69,78 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mais 0,59% do que na sessão anterior e depois de ter estado acima dos 85 dólares no início de outubro.