A despesa média da ADSE foi, em 2022, de 486 euros por beneficiário, mais cerca de 40 euros face ao ano anterior, mas longe do valor de 2008, quando atingiu 743,5 euros. Mais de metade do volume da despesa total de saúde está associada aos beneficiários com mais de 65 anos, segundo dados da própria ADSE.









O sistema de proteção na doença dos funcionários públicos – para o qual descontam mensalmente 3,5% – conta atualmente com 1,2 milhões de utentes.

A despesa total ascendeu a quase 620 milhões de euros em 2022, o último ano completo com as contas fechadas, mais 51 milhões do que no ano anterior.





Os beneficiários com mais de 65 anos, cerca de 28% dos beneficiários, registam a despesa mais significativa, que ultrapassa 300 milhões de euros. Neste grupo, segundo dados da ADSE, a despesa ‘per capita’ é de 917,60 euros. Já o escalão etário com idades compreendidas entre 45 e 64 anos totaliza 172 milhões de euros de despesa, representando a despesa ‘per capita’ 421,40 euros.

Este sistema público garante aos funcionários públicos o acesso livre a médicos e serviços de saúde, podendo beneficiar de descontos imediatos através de uma rede de prestadores com quem a ADSE tem acordos ou serem posteriormente reembolsados. Recorde-se que, desde 1 de janeiro, a ADSE passou a assumir a responsabilidade financeira dos cuidados de saúde prestados aos trabalhadores dos municípios, cerca de 141 mil funcionários e uma despesa de 60 milhões, segundo o ‘Público’.