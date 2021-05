Carlos Costa ouvido no parlamento na próxima segunda-feira sobre Novo Banco

O ex-governador do Banco de Portugal (BdP) Carlos Costa será ouvido presencialmente na comissão de inquérito ao Novo Banco na próxima segunda-feira à tarde, de acordo com o calendário de audições.

Carlos Costa estava à frente do BdP quando o Novo Banco foi vendido à Nani Holdings, subsidiária do fundo Lone Star, em 2017, bem como da venda falhada em 2015, processos que têm sido analisados pelos deputados da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

A audição do antigo governador do BdP está marcada para as 15h00, e deverá também versar sobre o Acordo de Capital Contingente (ACC) negociado aquando da venda, que permitiu o recurso do Novo Banco a empréstimos anuais do Fundo de Resolução, em grande parte financiados com dinheiro do Tesouro público.