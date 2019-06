CGD dá crédito a Berardo após ter perdas no BCP

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Três anos depois de ter registado, nas contas de 2004, perdas potenciais de 622 milhões de euros com ações do BCP, por considerar que estes títulos não tinham perspetivas de recuperação de valor, a CGD emprestou 350 milhões de euros à Fundação Berardo para comprar ações de entidades cotadas em Bolsa, entre as quais do BCP.Os prejuízos com ações do BCP, e também ... < br />