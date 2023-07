Cinco maiores bancos têm menos 439 trabalhadores

Os cinco principais bancos que trabalham em Portugal chegaram ao final do primeiro semestre deste ano com menos 439 trabalhadores, de acordo com o balanço do 1.º semestre das diferentes instituições, cuja apresentação de resultados foi fechada anteontem pelo Novo Banco e pelo BPI.



A Caixa Geral de Depósitos, cuja presidência está a cargo de Paulo Macedo, foi a instituição financeira, entre as cinco maiores, que mais reduziu o número de trabalhadores, terminando em junho com 6430 funcionários em Portugal, menos 293 que no mesmo período de 2022.









