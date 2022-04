Os combustíveis voltam a subir de preço na próxima segunda-feira, após uma ligeira queda no arranque desta semana. O gasóleo deverá aumentar seis cêntimos por litro e a gasolina dois cêntimos, segundo dados do mercado avançados esta sexta-feira pelo Ministério das Finanças.









O preço médio, a nível nacional, do gasóleo simples atingiu no final desta semana os 1,888 euros por litro, de acordo com a informação disponibilizada pela Direção-Geral de Energia e Geologia, pelo que este combustível deverá ser vendido, em média, a partir de segunda-feira, por 1,894 euros o litro. Já a gasolina simples 95 – comercializada, em média, por 1,959 euros – deverá subir para 1,961 euros por litro.

De referir que o Ministério das Finanças determinou, através de portaria, manter na próxima semana o desconto temporário do Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) de 4,7 cêntimos por litro no gasóleo e 3,7 cêntimos por litro na gasolina.





Também esta sexta-feira, o Parlamento aprovou um conjunto de propostas do Governo para mitigar a escalada dos preços da energia. No setor dos combustíveis, uma das medidas viabilizadas prevê a baixa do ISP no gasóleo e gasolina equivalente à redução do IVA para 13%. Esta medida, a par da suspensão do aumento da taxa de carbono, ficará em vigor até 31 de dezembro de 2022.





Atenção para as margens das gasolineiras





Leia também Desconto no ISP mantém-se inalterado na próxima semana, mas preços dos combustíveis voltam a subir O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, disse esta sexta-feira que é preciso estar atento para que o esforço fiscal que o País está a fazer para reduzir o Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos não seja absorvido pelas margens de comercialização das gasolineiras. Neste âmbito, destacou a importância do relatório trimestral sobre os preços de venda ao público que a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos vai passar a publicar.

PORMENORES

Imposto será reduzido



O Parlamento aprovou esta sexta-feira a redução, até final do ano, do Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos no gasóleo e gasolina equivalente à baixa do IVA para 13%. Também já estava suspensa até final do ano a atualização da taxa de carbono, o que evita a subida dos preços até cinco cêntimos por litro.





Alimentos e gás de garrafa



As famílias com prestações sociais mínimas têm apoio no preço do cabaz alimentar (60 euros por mês) e das botijas de gás (10 euros por mês), que poderá ser levantado em abril, maio e junho, após adesão, nos balcões dos CTT. Deverão ser beneficiadas cerca de 830 mil famílias.





Ajudas para empresas



Será subsidiada uma parte do aumento dos custos com gás das empresas intensivas em energia e serão ainda flexibilizados os pagamentos fiscais e as contribuições para a Segurança Social das indústrias mais afetadas. São os casos dos têxteis, pasta de papel, cerâmica e vidro, siderurgia, produção de cimento ou indústria química.