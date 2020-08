Comércio fecha portas ao ‘Avante!’ em protesto

Cafés e restaurantes da freguesia da Amora, no Seixal, vão fechar portas durante a Festa do ‘Avante!’, como forma de protesto contra a ‘reentrée’ comunista. Cerca de três dezenas de estabelecimentos já confirmaram que não abrirão entre 4 e 6 de setembro, para evitarem riscos de contágio por Covid-19.









Além deste ‘boicote’ do comércio, nos arredores da Quinta da Atalaia circula também um pedido para que os moradores coloquem panos negros nas janelas, mostrando assim o seu descontentamento. Segundo o ‘Sol’, há mesmo habitantes que admitem deixar o concelho neste fim de semana, para não correrem quaisquer riscos.

No apelo, que circulou nas redes sociais, os comerciantes lembram que é melhor não abrir do que arriscar um fecho forçado mais à frente se existir contaminação, sobretudo em negócios de dimensão familiar. Apesar da redução da capacidade, vão passar até 33 mil pessoas por dia na Festa do ‘Avante!’.





Apesar da polémica, Jerónimo de Sousa reforçou na sexta-feira que o partido “fará a Festa do ‘Avante!’”. O secretário-geral lamentou ainda a “violenta ofensiva” contra uma festa onde “estão garantidas condições de segurança e tranquilidade”. Contudo, as regras não descansam os comerciantes, que recordam situações de excesso de anos anteriores. Já a Ordem dos Médicos defendeu uma fiscalização sanitária independente.





A edição deste ano encerra no domingo, após a intervenção do líder comunista, com um concerto dos Xutos & Pontapés.