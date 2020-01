Comissão Europeia quer acabar com moedas de um e dois cêntimos

A Comissão Europeia apresentou um programa no qual - entre outras propostas - sugere a retirada de circulação das moedas de um e dois cêntimos.



A ideia está presente no ponto 43 da lista de iniciativas para "reduzir a burocracia", segundo avança o jornal alemão Süddeutsche Zeitung.



O objetivo passa pela redução da burocracia, com Bruxelas a sublinhar que cada vez mais comerciantes europeus arredondam os preços para os cinco cêntimos.



"É feita referência aqui a um relatório da Comissão em 2018, no qual se afirma que cada vez mais países do euro começaram a arredondar para cinco cêntimos quando fazem compras. Isso economiza os custos de fabricação de moedas de um e dois cêntimos e o esforço envolvido na contagem e no transporte", afirma o relatório.