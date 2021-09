Os patrões querem menos impostos no próximo ano, defendendo reduções, nomeadamente, nas taxas de IVA, IRC e IRS. A despesa deve ser controlada mas com “uma política fiscal amiga do crescimento e do desempenho do tecido produtivo nacional”, defende o Conselho Nacional das Confederações Patronais (CNCP) que divulgou esta quarta-feira a sua proposta para o Orçamento do Estado do próximo ano.