O antigo governador do Banco de Portugal disse esta sexta-feira que não foram os negócios do BES com a família Espírito Santo que afundaram o banco, mas sim a exposição a Angola. Vítor Constâncio explicou na comissão parlamentar de inquérito que “em 2008, a exposição do BES ao Banco Espírito Santo Angola (BESA) era de 21 milhões de euros, um ano depois já era de 1,7 mil milhõ...