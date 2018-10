Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Contas externas de Portugal com saldo positivo de 125 milhões de euros em agosto

Informação foi divulgada esta quinta-feira pelo Banco de Portugal.

Por Lusa | 15:32

As contas externas de Portugal registaram um saldo positivo de 125 milhões de euros até agosto, abaixo dos 1.249 milhões de euros do mesmo período do ano passado, segundo o Banco de Portugal.



As contas externas resultam do saldo conjunto das balanças corrente e de capital, sendo que este "fixou-se em 125 milhões de euros [nos primeiros oito meses do ano], o que compara com 1.249 milhões de euros em igual período de 2017", lê-se na nota estatística publicada esta quinta-feira pelo banco central.



A informação divulgada esta quinta-feira pelo Banco de Portugal acrescenta que "para esta evolução contribuíram, sobretudo, as balanças de bens e de rendimento primário".